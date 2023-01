Fix: Der FC Basel holt Leipzig-Stürmer Hugo Novoa an Bord

Der FC Basel präsentiert zum Auftakt ins Trainingslager im spanischen Marbella seinen ersten Neuzugang des Winters: Hugo Novoa wechselt auf Leihbasis bis Juni 2024 von RB Leipzig ans Rheinknie.

Der 19-Jährige verstärkt eine bereits grosse Offensivabteilung der Bebbi weiter. Novoa hat seinen Kontrakt in Leipzig vor der Leihe bis 2025 verlängert. Der Angreifer will beim Super League-Klub sofort einen Impact haben: «Das Angebot vom FC Basel war sehr interessant, da ich die Chance erhalte in einem der grössten Clubs der Schweiz den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Mit meiner Geschwindigkeit und meiner Stärke im Eins gegen Eins denke ich, dass ich dem FCB besonders in der Vorwärtsbewegung helfen kann. Ich freue mich auf die fantastischen Fans sowie die schöne Stadt und bin überzeugt, dass wir hier Grosses erreichen können.»

Der neue FCB-Sportdirektor Heiko Vogel sagt zum Neuzugang: «Hugo ist ein junger Spieler mit grossem Potenzial, den wir beim FCB weiterentwickeln möchten. Er ist einer der jüngsten spanischen U21-Spieler und hat bei Leipzig auch bereits einiges an Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln können. Wir freuen uns, dass wir mit ihm zusätzliche Optionen in der Offensive erhalten und dadurch noch unberechenbarer werden.»

