Wie angekündigt: GC bestätigt Transfer von Yannick Marchand

Der bereits am Mittwochabend von 4-4-2.ch angekündigte Transfer von Yannick Marchand zu den Grasshoppers wurde von den Zürchern nun auch offiziell bestätigt.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag beim FC Basel vorzeitig aufgelöst und heuert zunächst bis Saisonende bei den Hoppers an. Dort kommt Marchand in der U21 zum Einsatz, die in ihrer Gruppe in der 1. Liga Classic derzeit auf dem 13. Tabellenplatz liegt.

Der frühere Schweizer U21-Nationalspieler war beim FCB schon seit längerem kein Faktor mehr und kam in dieser Saison bei den Profis nie zum Einsatz. Nun schlägt der gebürtige Basler in Zürich ein neues Kapitel auf.

GC Zürich freut sich bekanntzugeben, dass sich Yannick Marchand bis Ende Saison dem Traditionsclub angeschlossen hat. Der 23-jährige Schweizer Defensivakteur hat seinen Vertrag beim FC Basel frühzeitig aufgelöst und wechselt nun nach Zürich zum Rekordmeister.#gc #zürich — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) February 16, 2023

psc 16 Februar, 2023 15:18