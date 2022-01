Timm Klose trainiert bei einem englischen Zweitligisten

Timm Klose könnte seine Karriere auf der Insel fortsetzen: Der 33-jährige Routinier trainiert beim englischen Zweitligisten Bristol City mit.

Der Abwehrspieler ist seit einem halben Jahr ohne Verein und befindet sich auf Klubsuche. Zuletzt hielt er sich im Nachwuchs des FC Basel fit. Nun will er aber wieder einen festen Platz in einer Mannschaft. Laut “Basler Zeitung” trainiert er seit Samstag bei Bristol mit. Der Klub zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Klose, ein Vertrag über zwei Jahre steht demnach im Raum.

Vor seiner Unterschrift beim FC Basel im Sommer 2020 stand er während mehr als vier Jahren bei Norwich City unter Vertrag.

psc 27 Januar, 2022 10:14