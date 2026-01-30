Lugano-Stürmer Koutsias drängt nach Streit mit Behrens auf Abgang

Nachdem der griechische Stürmer Georgios Koutsias in einem Testspiel von Teamkollege Kevin Behrens verbal und sogar tätlich angegangen wurde, forciert der 21-Jährige nun einen Abgang.

Wie «Sky Sport Austria» berichtet, zeigt vor allem Rapid Wien nach wie vor grosses Interesse am U21-Nationalspieler. Die Österreicher bieten für eine Leihe 250’000 Euro und möchten sich gerne eine Kaufoption sichern. Dieses Angebot haben die Tessiner allerdings umgehend abgelehnt. Am liebsten würde Koutsias angeblich ohnehin nach Deutschland wechseln. Auch dort könnte es einen Markt geben, das Transferfenster in der Bundesliga und 2. Bundesliga ist jedoch nur noch bis Montag geöffnet, es müsste demnach schnell gehen.

Für einen Wechsel nach Österreich bliebe noch etwas mehr Zeit. Dort schliesst das Transferfenster erst am 6. Februar. Ob Rapid Wien noch einmal nachlegen kann und will, ist offen.

Am vergangenen Wochenende kam Koutsias für Lugano, wo sein Vertrag noch bis 2028 läuft, beim 4:1-Sieg gegen Winterthur zu einem Teileinsatz und wurde ausgerechnet für Kevin Behrens eingewechselt.