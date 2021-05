Europa League-Sieg von ManUtd wäre für Luzern wichtig

Am Mittwochabend treffen Manchester United und Villarreal im Europa League-Final im polnischen Danzig aufeinander. Der Ausgang des Spiels hat auch direkte Auswirkungen auf den FC Luzern und dessen Europacup-Abenteuer in der kommenden Saison.

Die Innerschweizer müssen dem englischen Vizemeister die Daume drücken: Sollten die Red Devils nämlich gewinnen, hätte der FCL nächste Saison Chancen auf die Teilnahme an der Europa League. Der FCL würden dann in der dritten Quali-Runde für jenen Wettbewerb starten. Bei einem Sieg wäre der Super League-Klub nur noch die Playoffs vom Einzug in die Gruppenphase der Europa League entfernt. Bei einer Niederlage ginge es in den Conference League-Playoffs weiter. Mit anderen Worten: Luzern müsste nächste Saison mindestens ein K.o.-Duell gewinnen, um europäisch in einer Gruppenphase dabei zu sein.

Gewinnt hingegen Villarreal würde der Cupsieger in der dritten Quali-Runde für die Conference League starten und muss dann zwei Duelle (inklusive Playoffs) gewinnen, um europäisch nicht bereits in der Quali rauszufliegen. Ausserdem gibt es keine Chance für die Teilnahme an der Europa League. Einzig der Einzug in die neu geschaffene Conference League wäre möglich.

psc 26 Mai, 2021 11:15