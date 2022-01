Der FC Luzern befördert zwei Nachwuchstalente

Der FC Luzern stattet die beiden Nachwuchstalente Luca Jaquez (18) und Ardon Jashari (19) mit Profiverträgen aus.

Innenverteidiger Jaquez und Mittelfeldspieler Jashari binden sich jeweils bis 2025 an die Innerschweizer. Es sind die ersten professionellen Verträge für das Duo.

Jaquez bestritt die gesamte Nachwuchsabteilung in Luzern und trainierte bereits in der Vorbereitung der aktuellen Saison regelmässig mit der 1. Mannschaft. In der Rückrundenvorbereitung konnte er Trainer Mario Frick überzeugen und erhält nun einen Vertrag.

Jashari ist seinerseits Captain der U21 und überzeugt im Mittelfeld vor allem durch seine Ballsicherheit und Technik. Auch er konnte sich für einen Profivertrag aufdrängen.

“Luca und Ardon haben während der Vorbereitung ihre positive Entwicklung bestätigt”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer. “Beide Spieler besitzen grosses Potenzial – und wir wollen sie dabei begleiten, dieses zukünftig voll ausschöpfen zu können.”

Luca Jaquez und Ardon Jashari haben ihren ersten Profivertrag bis 2025 unterschrieben! Herzlichen Glückwunsch, Jungs 👏💙🤍.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmerhttps://t.co/4EwVVO135K — FC Luzern (@FCL_1901) January 27, 2022

psc 27 Januar, 2022 11:12