SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
De Simone ist verstorben

FC Luzern trauert um Ex-Profi und langjährigen Mitarbeiter

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 09:14
FC Luzern trauert um Ex-Profi und langjährigen Mitarbeiter

Der FC Luzern trauert um seinen früheren Spieler Pasquale De Simone, der im Alter von 55 Jahren am Montag nach schwerer Krankheit verstorben ist.

De Simone stand in den Saison 1990/91 und 1991/92 im Kader der 1. Mannschaft und war Teil des Cupsieger-Teams 1992. Nach dem Ende seiner Aktivkarriere war er zunächst in der Privatwirtschaft tätig, blieb dem Verein aber in verschiedenen Funktionen beim SC Kriens und beim FC Kickers Luzern treu.

Im Oktober 2015 kehrte er zum FC Luzern zurück und übernahm die Position als Leiter Préformation, wo er einen grossen Beitrag zur Nachwuchsförderung leistete. Seit August 2018 war er im Scouting des Clubs engagiert und prägte die nachhaltige Weiterentwicklung dieses Bereichs.

Das tief empfundene Mitgefühl des FC Luzern gilt der Familie und den Angehörigen von De Simone.

Mehr Dazu
Wechsel perfekt

Luzern-Verteidiger Ismajl Beka wagt bei GC einen Neuanfang
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Vom SC Freiburg

Schweizer U21-Verteidiger auf dem Zettel eines Zweitligisten
Beteiligung am Weiterverkauf

Exklusiv: Luzern besitzt bei Oscar Kabwit Schnäppchenklausel
Mehr entdecken
Zukunft offen

Luzern-Verteidiger Bung Meng Freimann vermeidet Bekenntnis

11.03.2026 - 17:58
De Simone ist verstorben

FC Luzern trauert um Ex-Profi und langjährigen Mitarbeiter

11.03.2026 - 09:14
"Einstellung hat gefehlt"

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner übt nach Pleite in Luzern scharf Spielerkritik

23.02.2026 - 09:51
Dominic Urech

Der FC Luzern hat seinen neuen Geschäftsführer gefunden

13.02.2026 - 16:25
Serbe im Fokus

4 Premier League-Klubs sind heiss auf Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic

13.02.2026 - 09:42
Klares Ziel

Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic wünscht sich Rückkehr zu Inter

12.02.2026 - 13:55
Mario Frick

Ein weiterer Trainerstuhl in der Super League wackelt gehörig

5.02.2026 - 14:15
Ehemaliger Super-League-Stürmer

Fix: Asumah Abubakar kommt in Österreich unter

24.01.2026 - 16:58
In die Promotion League

FC Luzern gibt Abgang eines Goalies bekannt

24.01.2026 - 10:05
Trotz Interessenten

Freiburg lässt den Schweizer Verteidiger Bruno Ogbus wohl nicht ziehen

20.01.2026 - 17:24