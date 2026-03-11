FC Luzern trauert um Ex-Profi und langjährigen Mitarbeiter

Der FC Luzern trauert um seinen früheren Spieler Pasquale De Simone, der im Alter von 55 Jahren am Montag nach schwerer Krankheit verstorben ist.

De Simone stand in den Saison 1990/91 und 1991/92 im Kader der 1. Mannschaft und war Teil des Cupsieger-Teams 1992. Nach dem Ende seiner Aktivkarriere war er zunächst in der Privatwirtschaft tätig, blieb dem Verein aber in verschiedenen Funktionen beim SC Kriens und beim FC Kickers Luzern treu.

Im Oktober 2015 kehrte er zum FC Luzern zurück und übernahm die Position als Leiter Préformation, wo er einen grossen Beitrag zur Nachwuchsförderung leistete. Seit August 2018 war er im Scouting des Clubs engagiert und prägte die nachhaltige Weiterentwicklung dieses Bereichs.

Das tief empfundene Mitgefühl des FC Luzern gilt der Familie und den Angehörigen von De Simone.