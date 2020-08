FCL-Stürmer Blessing Eleke wechselt nach Belgien

Der nigerianische Angreifer Blessing Eleke verlässt den FC Luzern und wechselt nach Belgien.

Der 24-Jährige unterschreibt bei Aufsteiger K. Beerschot V.A. einen Vertrag über drei Jahre bis 2023. Blessing Eleke wechselte im Sommer 2018 aus Israel in die Schweiz. In der ersten Saison überzeugte er mit 13 Toren und fünf Assists in 32 Ligaspielen. Zuletzt kam er allerdings eher unregelmässig zum Einsatz und stand auf der Abschussliste. Der geplante Transfer wurde jetzt vollzogen.

Blessing Eleke verlässt den FCL Richtung Belgien. Der Nigerianische Angreifer wechselt per sofort zum Aufsteiger K. Beerschot V A. Viel Erfolg und Danke für deine Tore, Bless!#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/jzBzOnFW1Q — FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) August 12, 2020

psc 12 August, 2020 10:58