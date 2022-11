Luzern verlängert mit Youngster Luca Jaquez

Der FC Luzern verlängert den Vertrag mit seinem Eigengewächs Luca Jaquez.

Der 19-jährige Innenverteidiger kam in dieser Saison schon viermal in der Super League zum Einsatz. Fünfmal lief er auch mit der U21 in der Promotion League auf. Er bewegt sich derzeit also gerade zwischen Nachwuchs- und Profiteam. Seine Zukunft erachten die Innerschweizer aber ganz klar bei den Profis. Nachdem Jaquez vor Jahresfrist seinen ersten Profivertrag unterschrieb, verlängert er nun langfristig bis 2026. Er zählt auch zum Kader der Schweizer U20-Nationalmannschaft.

Luca Jaquez verlängert seinen Vertrag bis 2026! 🔵⚪️

Der FC Luzern gratuliert Luca Jaquez ganz herzlich zur Vertragsverlängerung und wünscht ihm sowohl sportlich als auch privat alles Gute für die Zukunft.#fcl #nomelozärn #seit1901fürimmerhttps://t.co/1CIQhqJahe pic.twitter.com/fkwMfqVAgR — FC Luzern (@FCL_1901) November 25, 2022

psc 25 November, 2022 16:50