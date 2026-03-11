SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zukunft offen

Luzern-Verteidiger Bung Meng Freimann vermeidet Bekenntnis

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 17:58
Luzern-Verteidiger Bung Meng Freimann vermeidet Bekenntnis

Bung Meng Freimann hat beim FC Luzern mit erst 20 Jahren längst einen Stammplatz in der Abwehr erobert. Trainer Mario Frick bezeichnet ihn gar als das «grösste Innenverteidigertalent der Schweiz». Ob der Youngster nächste Saison noch bei seinem Stammverein spielt, lässt dieser offen.

Im «FCL-Talk» der «Luzerner Zeitung» vermeidet Freimann ein klares Bekenntnis. Der Abwehrspieler will sich zurzeit voll und ganz auf die Aufgaben auf dem Platz konzentrieren. «Ende Saison schaue ich, wie es weitergeht», gibt sich Freimann ziemlich pragmatisch.

Der FC Luzern kann die Sache relativ entspannt angehen: Im Mai des vergangenen Jahres hat das Eigengewächs langfristig bis 2029 verlängert. Sollte Freimann einen Wechsel vollziehen, dürfen sich die Innerschweizer wie zuletzt bei Sascha Britschgi im Winter oder davor auch bei Luca Jaquez und Ardon Jashari immerhin über hohe Transfereinnahmen freuen.

Sportlich wäre der Abgang von Freimann selbstredend ein Verlust: Der Verteidiger hat in dieser Saison 25 Super League-Einsätze bestritten. Dabei sind ihm auch drei Tore geglückt. Nachdem er zunächst noch als Linksverteidiger zum Zug kam, setzt ihn Frick seit Ende November ausschliesslich im Abwehrzentrum ein.

Mehr Dazu
Wechsel perfekt

Luzern-Verteidiger Ismajl Beka wagt bei GC einen Neuanfang
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Vom SC Freiburg

Schweizer U21-Verteidiger auf dem Zettel eines Zweitligisten
Beteiligung am Weiterverkauf

Exklusiv: Luzern besitzt bei Oscar Kabwit Schnäppchenklausel
Mehr entdecken
Zukunft offen

Luzern-Verteidiger Bung Meng Freimann vermeidet Bekenntnis

11.03.2026 - 17:58
De Simone ist verstorben

FC Luzern trauert um Ex-Profi und langjährigen Mitarbeiter

11.03.2026 - 09:14
"Einstellung hat gefehlt"

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner übt nach Pleite in Luzern scharf Spielerkritik

23.02.2026 - 09:51
Dominic Urech

Der FC Luzern hat seinen neuen Geschäftsführer gefunden

13.02.2026 - 16:25
Serbe im Fokus

4 Premier League-Klubs sind heiss auf Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic

13.02.2026 - 09:42
Klares Ziel

Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic wünscht sich Rückkehr zu Inter

12.02.2026 - 13:55
Mario Frick

Ein weiterer Trainerstuhl in der Super League wackelt gehörig

5.02.2026 - 14:15
Ehemaliger Super-League-Stürmer

Fix: Asumah Abubakar kommt in Österreich unter

24.01.2026 - 16:58
In die Promotion League

FC Luzern gibt Abgang eines Goalies bekannt

24.01.2026 - 10:05
Trotz Interessenten

Freiburg lässt den Schweizer Verteidiger Bruno Ogbus wohl nicht ziehen

20.01.2026 - 17:24