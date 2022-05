Marvin Schulz verlässt den FC Luzern und wechselt in die 2. Bundesliga

Einen Tag nach dem gesicherten Klassenerhalt gibt der FC Luzern den Abgang von Marvin Schulz bekannt.

Der 27-jährige Mittelfeldprofi, der mit zwei souverän verwandelten Penaltys in der Barrage gegen Schaffhausen direkten Anteil am Verbleib der Innerschweizer in der Super League hat, verlässt den FCL nach fünf Jahren und kehrt in seine deutsche Heimat zurück. Schulz unterschreibt bei Zweitligist Holstein Kiel einen Vertrag über drei Jahre bis 2025. Der Wechsel erfolgt ablösefrei.

Schulz bestritt in der abgelaufenen Saison insgesamt 38 Partien für Luzern und war im Mittelfeld oder phasenweise auch in der Abwehr unumstrittener Stammspieler. Sein Abgang ist ein herber Verlust.

psc 30 Mai, 2022 14:44