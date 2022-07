Nun also doch: Loris Benito kehrt zu den Young Boys zurück

Loris Benito läuft in der neuen Saison nun doch wieder für den BSC Young Boys auf.

Sion-Präsident Christian Constantin hatte ein erstes Angebot der Berner in der Höhe von rund 400’000 Franken noch abgelehnt. Nun bietet der Topklub aus der Super League rund das Doppelte dieses Betrags und CC hat eingelenkt. “Wir sind nicht weit von der Million entfernt”, sagt er gegenüber “Le Matin” am Rande des Testspiels zwischen Sion und Dynamo Kiew. In Kürze wird der Benito-Transfer dann auch offiziell bestätigt.

Zwischen 2015 und 2019 spielte der Verteidiger bereits im Trikot von YB. Nun wird er es nach Abstechern nach Bordeaux und Sion wieder tun.

psc 4 Juli, 2022 09:51