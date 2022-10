Sion-Stürmer Filip Stojilkovic legt nach: «Würde gerne für Schalke spielen»

Nachdem Sion-Stürmer Filip Stojilkovic am Wochenende gegenüber «20 Minuten» bereits ein Angebot von Bundesligist Schalke 04 bestätigt hat, legt er nun in deutschen Medien noch einmal nach.

Auch die «Bild» hat beim 22-Jährigen angefragt, wie es denn um das Interesse aus Schalke bestellt ist. Stojilkovic bestätigt ein Angebot aus Gelsenkirchen erneut und legt sogar noch nach: «Schalke hat mir ein Angebot unterbreitet. Ein attraktiver Verein, für den ich gerne spielen würde.» Ein Wechsel in die Bundesliga ist für den Schweizer U21-Nationalspieler, der auch vom serbischen Verband umgarnt wird, also eine heisse Option. Angesichts eines nur noch bis Saisonende laufenden Vertrags in Sion würde sich auch die Ablöse in Grenzen halten.

Stojilkovic hält aber auch fest: «Derzeit konzentriere ich mich voll auf Sion. Was im Winter passiert, werden wir sehen…» Der Angreifer steht in dieser Saison für Sion in zwölf Pflichtspielen bei sechs Toren und drei Assists. Damit weist er deutlich bessere Werte auf als sein prominenter Teamkollege Mario Balotelli.

psc 11 Oktober, 2022 10:05