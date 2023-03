Pascal Agostini im Interview: «Wer mag es nicht, bei 30 Grad unter Palmen zu trainieren?»

Die Hälfte seines Lebens verbrachte Pascal Agostini beim FC St. Gallen, dem Herzensklub aus seiner Geburtsstadt. Bis sich ihm vor zweieinhalb Jahren die Chance eröffnete, per Stipendium in die USA überzusiedeln. Das ist der Anstoss dieses Interviews, in dem der ehemalige FCSG-Junior über sein neues, abwechslungsreiches Leben fernab der Heimat, die Unterschiede zur Schweiz sowie seine immer noch tiefe Verbindung mit den Espen spricht – und warum er seine Zukunft nicht unbedingt im Fussball sieht.

Als sich Pascal Agostini Zeit nimmt, die Fragen unserer Redaktion zu beantworten, dürfte es ihm verhältnismässig kalt gewesen sein. Zumindest, wenn er einen Fuss vor die Tür gesetzt hat. Seinen einmonatigen Winterbreak verbrachte er nämlich in seiner Heimat St. Gallen, wo er geboren und aufgewachsen ist. Der klimatische Rahmen hat sich inzwischen aber wieder geändert. Über den grossen Teich ging es zurück an die St. Thomas University im etwa 8.000 Kilometer entfernten Florida, an der Agostini als Stipendiat für das Fussballteam STU Bobcats spielt.

Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren geht Agostini dem Studentenleben in den USA nach. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Für einen 22 Jahre alten Schweizer ist der eingeschlagene Weg nicht unbedingt der Norm entsprechend.

«Ich habe über zehn Jahre beim FC St. Gallen gespielt und dort jede Nachwuchsstufe durchlaufen. Bis zuletzt durfte ich bei der zweiten Mannschaft trainieren und spielen, was eine sehr coole Erfahrung war», gewährt Agostini Einblick in seine Fussballervita.

Die Türen bei den Profis standen ihm in dieser Zeit durchaus offen. Agostini übte regelmässig mit der ersten Mannschaft und wirkte bei nicht wenigen Testspielen mit. Nachdem er aber nach zweieinhalb Jahren in Diensten des St. Galler U21-Teams keine konkreten Zukunftszeichen von der Klubführung vernehmen konnte, fasste er allen Mut zusammen.

