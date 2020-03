FCZ-Präsident Ancillo Canepa: Es drohen Liquiditätsprobleme

FCZ-Präsident Ancillo Canepa ist angesichts der abgesagten bzw. verschobenen Super League-Spiele von der Coronakrise direkt betroffen. Finanziell könnte sein Verein grossen Schaden nehmen.

Im Gespräch mit “Blick” liefert der FCZ-Boss konkrete Zahlen zu möglichen Einnahmenverlusten durch die Spielabsagen wegen des Coronavirus: “Die meisten Schweizer Fussballvereine werden in finanzielle Probleme geraten – so auch wir. Pro nicht ausgetragenes Spiel beträgt der finanzielle Schaden für den FCZ im Schnitt rund 250’000 Franken.” Sollte die Saison ohne Zuschauer in den Stadien fortgeführt werden, hätte dies massive Konsequenzen, wie Canepa skizziert: “Leisten kann sich das der FCZ auf keinen Fall. Wir hätten massive Liquiditätsprobleme, wie andere Vereine auch.”

Was allerorten gilt, trifft auch auf den FCZ zu: Derzeit gibt es sehr viele Fragezeichen.

psc 6 März, 2020 11:20