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Ausrüster kehrt zurück

Adidas und GC arbeiten ab sofort wieder zusammen

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 14:03
Adidas und GC arbeiten ab sofort wieder zusammen

Kurz nach dem neuerlichen Besitzerwechsel verkünden die Grasshoppers erste grosse Neuigkeiten: Der langjährige Ausrüster Adidas kehrt zurück.

Der deutsche Sportartikelhersteller war bereits von 1975 bis 2012 und zwischen 2021 und 2023 Ausrüster von GC und prägte eine Ära. Bereits ab der Saison 2026/27 ist Adidas nun zurück bei den Hoppers.

Leo Lian, Chief Business Officer Grasshopper Club Zürich sagt: «GCZ und adidas gehören zusammen, das hat die Geschichte mehr als einmal bewiesen. Diese Partnerschaft steht für Erfolg, Identität und den Anspruch, der diesen Club seit jeher auszeichnet. Wir sind stolz und begeistert, adidas wieder an unserer Seite zu wissen, und freuen uns auf alles, was wir gemeinsam erreichen werden. Wir freuen uns ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit 11teamsports, womit wir in der Lage sein werden, auch im stationären Handel stärker vertreten zu sein.»

Marina Moguš, Geschäftsführerin für Zentraleuropa bei adidas, meint: «Der Grasshopper Club Zürich ist einer der traditionsreichsten und prägendsten Vereine des Schweizer Fussballs. Viele der grössten Erfolge des Clubs sind eng mit den drei Streifen verbunden. Es ist daher etwas ganz Besonderes, diese Partnerschaft wieder aufleben zu lassen und wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit dem GCZ und seinen Fans.»

Das neue GC-Trikot wird am 1. Juli enthüllt.

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