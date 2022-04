Leader FC Zürich kassiert schmerzhafte Niederlage bei Servette

In der 29. Runde der Super League kassierte Leader FC Zürich eine bittere 0:1-Pleite gegen Servette FC.

Der FC Zürich bleibt zwar weiter an der Spitze der Super League, dennoch schmerzt die Niederlage gegen Servette FC. Im Auswärtsspiel im Stade de Genève gingen die Hausherren in der 35. Minute durch Kastriot Imeri in Front, Davide Douline erhielt in der 68. Minute eine Rote Karte. Und obwohl die Zürcher deutliche Chancenvorteile hatten, blieben die Punkte am Ende in Genf.

adk 10 April, 2022 16:15