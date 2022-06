Goalie Steven Deana verlängert bei Servette

Servettes bisheriger Ersatzkeeper Steven Deana bleibt den Genfern für eine weitere Saison treu.

Der 32-jährige Goalie, der vor Jahresfrist bei Servette unterschrieb, verlängert seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2023. Steven Deana plant seine Zeit also weiterhin in Genf, wo er neben Jeremy Frick, Edin Omeragic und Brian Atangana Teil eines Goalie-Quartetts ist. In der abgelaufenen Saison kam er für die Profimannschaft nicht zum Einsatz, lief aber zweimal für die U21 auf.

𝗦𝘁𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗙𝗖 ✍️ Le portier suisse a prolongé son bail avec les Grenat. Il sera servettien une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2023. Plus d'infos 👉 https://t.co/G8OluOhv9S#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/VqNfEfeiqk — Servette FC (@ServetteFC) June 23, 2022

psc 23 Juni, 2022 12:24