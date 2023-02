Senderos kündigt Abschied von Servette an

Philippe Senderos zieht sich als Sportdirektor von Servette zurück. Der 37-Jährige verkündet seinen Abgang.

Am Montagmorgen hat sich Philippe Senderos via Social Media an die Fans gewandt. Dort erklärte der einstige Verteidiger, dass es für ihn als Sportdirektor bei Servette «bald» zu Ende sein wird. Der ehemalige Schweizer Nati-Star, der im Sommer 2020 zu Servette zurückkehrte, teilte mit, dass sein Zyklus «zu Ende geht». Der 37-Jährige betonte: «Ich werde den SFC in Kürze mit dem Gefühl der erfüllten Pflicht und dem Stolz, meinen Werten und Überzeugungen stets treu geblieben zu sein, verlassen.»

Bei Servette wird sich damit einiges tun. Im Mai 2022 kündigten Präsident Pascal Besnard und Vizepräsident Felipe Ortiz ihren Rücktritt an. Im Dezember gab der Generaldirektor Richard Feuz bekannt, dass er den Verein am Ende der Saison verlassen werde. In der Zwischenzeit ernannte der Interimspräsident Didier Fischer zwei neue Verwaltungsräte, Alain Moscatello und Thierry Regenass, von denen einer demnächst zum Präsidenten befördert werden soll. Wer auf Senderos folgt, steht noch aus.

