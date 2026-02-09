Servette-Profi Jallow wird gleich drei Spiele gesperrt

Servette muss in den kommenden drei Spielen auf seinen Offensivspieler Ablie Jallow verzichten.

Der 27-jährige Gambier sah bei der 1:3-Niederlage gegen Thun am Sonntagnachmittag nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Die Swiss Football League hat nun das Strafmass festgesetzt und Jallow für drei Partien aus dem Verkehr gezogen.

Der Linksfuss wird somit die Ligaspiele gegen Lugano, Lausanne-Sport und St. Gallen verpassen.