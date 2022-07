Servette teilt mit: Kein neuer Vertrag für Eigengewächs Alves

Servette FC hat sich gegen eine Verlängerung mit Ricardo Alves entschieden. Der 20-Jährige verlässt die Genfer definitiv.

Ricardo Alves durchlief die Juniorenabteilungen beim Servette FC, muss den Verein nun aber verlassen. Wie die Genfer am Montag bestätigten, wurde der Ende Juni auslaufende Kontrakt des Mittelfeldspielers nicht verlängert. In der vergangenen Saison kam er für die Profis in acht Super-League-Matches zum Einsatz, für die U21 wirkte er zehnmal mit.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗥𝗶𝗰𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗔𝗹𝘃𝗲𝘀 Le contrat de Ricardo Alves au Servette FC, qui a pris fin au mois de juin, ne sera pas renouvelé. Le SFC le remercie et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière 👋 👉 https://t.co/HZCdgxoEng pic.twitter.com/Y4Gde157ga — Servette FC (@ServetteFC) July 11, 2022

adk 11 Juli, 2022 17:20