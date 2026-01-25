Ajax arbeitet an Verpflichtung von Carlos Vicente

Ajax Amsterdam treibt die Suche nach einem Ersatz für den abgewanderten Raúl Moro voran und hat dabei Carlos Vicente ins Visier genommen. Nach Informationen von «Voetbal International» sind die Niederländer in den Gesprächen bereits weit gekommen. Weder mit Deportivo Alavés noch mit dem Spieler selbst sollen grössere Hürden bestehen.

Demnach hat Ajax im Werben um den Offensivspieler zuletzt an Tempo zugelegt und sich gegenüber anderen Interessenten, darunter Birmingham City, in eine aussichtsreiche Position gebracht. Besonders stark soll sich Sportchef Jordi Cruyff persönlich für den Transfer einsetzen.

Vicente steht noch bis 2027 unter Vertrag, gilt jedoch als finanziell gut darstellbar für Ajax. Geplant ist ein mehrjähriger Kontrakt. In Amsterdam wird der Spieler als passende Lösung für die vakante Position gesehen – die Verhandlungen laufen entsprechend ernsthaft.