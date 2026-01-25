SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Qualität gesucht

Ajax arbeitet an Verpflichtung von Carlos Vicente

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 25 Januar, 2026 11:16
Ajax arbeitet an Verpflichtung von Carlos Vicente

Ajax Amsterdam treibt die Suche nach einem Ersatz für den abgewanderten Raúl Moro voran und hat dabei Carlos Vicente ins Visier genommen. Nach Informationen von «Voetbal International» sind die Niederländer in den Gesprächen bereits weit gekommen. Weder mit Deportivo Alavés noch mit dem Spieler selbst sollen grössere Hürden bestehen.

Demnach hat Ajax im Werben um den Offensivspieler zuletzt an Tempo zugelegt und sich gegenüber anderen Interessenten, darunter Birmingham City, in eine aussichtsreiche Position gebracht. Besonders stark soll sich Sportchef Jordi Cruyff persönlich für den Transfer einsetzen.

Vicente steht noch bis 2027 unter Vertrag, gilt jedoch als finanziell gut darstellbar für Ajax. Geplant ist ein mehrjähriger Kontrakt. In Amsterdam wird der Spieler als passende Lösung für die vakante Position gesehen – die Verhandlungen laufen entsprechend ernsthaft.

Mehr Dazu
Qualität gesucht

Ajax arbeitet an Verpflichtung von Carlos Vicente
Junger Spanier

Die Bayern schnappen dem BVB Supertalent Ousmane Diallo weg
Abgang bei Real

Enzo Zidane schliesst sich Alaves an
Noch kein Okay vom Verband

Barças Stürmersuche: Neuer Favorit bekannt
Auch in Deutschland begehrt

Zwei LaLiga-Klubs umgarnen Busquets
Mehr entdecken
Qualität gesucht

Ajax arbeitet an Verpflichtung von Carlos Vicente

25.01.2026 - 11:16
Vom Ligakonkurrent

Nach Gomez: Real Sociedad verpflichtet nächsten Linksverteidiger

21.07.2024 - 15:34
Soll als Neuner kommen

Chelsea gibt wohl verbessertes Angebot für Samu Omorodion ab

22.06.2024 - 12:37
Junger Spanier

Die Bayern schnappen dem BVB Supertalent Ousmane Diallo weg

14.04.2023 - 14:22
Neuer Klub gesucht

Barça kann Álex Collado nicht registrieren – Leihe im Winter

1.12.2021 - 11:31
Seit August im Amt

Entlassungswelle in LaLiga: Auch Machin muss gehen

12.01.2021 - 11:43
Noam Baumann

Vier La Liga-Klubs sind heiss auf einen Schweizer Goalie

24.06.2020 - 17:38
Auch in Deutschland begehrt

Zwei LaLiga-Klubs umgarnen Busquets

16.05.2020 - 12:02
Noch kein Okay vom Verband

Barças Stürmersuche: Neuer Favorit bekannt

8.02.2020 - 12:56
Kommt aus La Liga

AS Monaco verpflichtet Guillermo Maripán

25.08.2019 - 11:17