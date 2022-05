Ajax hinterlegt offizielle Anfrage für Freiburg-Goalie Mark Flekken

Die starken Leistungen von Mark Flekken im Tor des SC Freiburg werden auch im Ausland registriert. Ajax Amsterdam hat eine offizielle Anfrage hinterlegt.

Dies berichten die niederländischen Zeitungen “De Telegraaf” und “De Limburger” übereinstimmend. Flekken gehört bereits seit vier Jahren dem Kader des SC Freiburg an. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison zählte er statistisch zu den stärksten Keepern. Ajax muss auf der Goalieposition handeln, da die Routiniers Maarten Stekelenburg (39) und Remko Pasveer (38) am Ende ihrer Karrieren angelangt sind und Jay Gorter (21) noch unerfahren ist. André Onana (26) zieht es ablösefrei zu Inter Mailand. Eine neue Nummer 1 muss etabliert werden. Flekken wird diese Rolle offenbar zugetraut.

Ob und zu welchem Preis die Breisgauer bereit sind, den Stammgoalie abzugeben, ist offen.

psc 30 Mai, 2022 17:37