Wojciech Szczesny verliert Wette gegen Messi, aber will nicht zahlen

Polens Nationalkeeper Wojciech Szczesny und Argentiniens Captain Lionel Messi haben vor der Penalty-Szene beim Aufeinandertreffen ihrer Mannschaften am Mittwochabend in Katar eine kleine Wette vereinbart.

Wegen eines Nasenstäubers schritt Schiedsrichter Danny Makkelie nach einer VAR-Intervention zum Bildschirm und sprach Argentinien tatsächlich einen sehr soften Elfmeter zu. Szczesny glaubte bis zuletzt nicht daran, wie er nach dem Spiel gegenüber dem polnischen TV-Sender «TV2» verriet: «Wir haben vor dem Elfmeter gesprochen und ich habe gewettet, dass der Schiedsrichter den Strafstoss nicht geben wird.»

Die Wette hat Polens Goalie verloren, trotzdem will er nicht zahlen: «Ich werde ihn nicht bezahlen, er hat genug», scherzte der Keeper. Angeblich ging es um 100 Euro. Szczesny sieht sich wegen der FIFA-Regularien ohnehin in Teufels Küche: «Ich weiss nicht, ob so eine Wette bei einer Weltmeisterschaft überhaupt erlaubt ist. Ich werde dafür gesperrt.»

Den Penalty konnte Szczesny letztlich parieren.

psc 1 Dezember, 2022 11:57