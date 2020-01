Mario Gavranovic vor Wechsel auf die Insel

Der Schweizer Nationalstürmer Mario Gavranovic könnte Dinamo Zagreb in diesem Winter verlassen und auf die Insel wechseln.

Englischen Medienberichten zufolge zeigt vor allem Championship-Klub Birmingham City sehr grosses Interesse am 30-jährigen Torjäger. Da Gavranovic in Zagreb derzeit nicht erste Wahl ist, könnte er einen Wechsel durchaus erwägen – auch in die zweithöchste englische Liga. Um die Chance auf eine EM-Teilnahme zu wahren, muss der Angreifer in der Rückrunde unbedingt regelmässig spielen.

psc 6 Januar, 2020 16:47