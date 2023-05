Offiziell: Vincent Kompany verlängert beim FC Burnley

Nach dem Aufstieg in die Premier League setzt Vincent Kompany beim FC Burnley Tinte unter ein neues Arbeitspapier, das bis 2028 datiert ist. Dabei hatte es zuletzt Spekulationen gegeben, wonach der Belgier Trainerkandidat beim FC Chelsea und den Tottenham Hotspur sei. Doch diese Gerüchte macht der frühere Verteidiger mit der Verlängerung in Burnley zunichte.

«Burnley und Turf Moor fühlten sich von Anfang an richtig – also fühlt es sich auch richtig an, für die nächsten fünf Jahre zu unterschreiben», betont Kompany, «zusammen mit den Fans haben wir Turf Moor wieder zu einer Festung gemacht und freuen uns weiterhin auf die Zukunft und die Aufgabe, Burnley mit jedem Schritt besser zu machen.»

