Exklusiv: Rapperswil-Goalie Niklas Steffen plant nächsten Schritt

Der FC Rapperswil-Jona arbeitet gerade am Aufstieg in die Challenge League. Einer, der nächste Saison in jedem Fall in der zweithöchsten Schweizer Fussballklasse spielen möchte, ist Niklas Steffen. Dort ist sein Profil vielen Klubs bekannt.

Vom Ergebnis her war das am vergangenen Wochenende eine klare Angelegenheit. Der FC Rapperswil-Jona gewann sein Heimspiel gegen den SC Brühl SG mit 4:2. Im Anschluss durfte sich das gesamte Team bei Niklas Steffen bedanken, der mit gleich zwei gehaltenen Penaltys einen herausragenden Nachmittag verlebte.

Der 23-Jährige spielt schon die gesamte Saison überaus stark. Mit Stade Lausanne-Ouchy ist Steffen vorige Saison in die Super League aufgestiegen, sein auslaufender Vertrag wurde dann aber nicht verlängert. Der Rückschritt in die Promotion League erwies sich als hervorragende Entscheidung.

Niklas Steffen in der Challenge League sehr begehrt

Steffen gehört dort zu den besten Goalies und steht längst bei anderen Klubs auf dem Zettel. Nach 4-4-2.ch-Informationen will der Solothurner in der nächsten Saison in jedem Fall Challenge League spielen. Steffens Vertrag bei Rapperswil-Jona läuft im Sommer aus. Im Schweizer Fussballunterhaus finden viele Teilnehmer Steffens Profil sehr interessant. Er dürfte es also nicht schwer haben, einen Klub in der Challenge League zu finden.

Eile hat Steffen jedenfalls nicht. Und wer weiss: Vielleicht kann Rapperswil-Jona bis zum Saisonende Etoile Carouge noch von der Tabellenspitze verdrängen – aktuell liegt der Rückstand bei sieben Punkten. Dann würde sich Steffen den Traum von der Challenge League wohl mit dem FCRJ erfüllen.

aoe 22 Februar, 2024 11:34