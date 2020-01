Jonas Elmer & Stéphane Nater beenden ihre Karrieren

Linksverteidiger Jonas Elmer hat mit 31 Jahren seine Karriere beendet. Auch Stéphane Nater macht Schluss.

Der Routinier war in der Hinrunde noch Kapitän beim FC Rapperswil-Jona in der Promotion League und erzielte in elf Spielen fünf Treffer. Nun beendet er seine Karriere. Seit 2015 war er für die St. Galler aktiv. Davor spielte er unter anderem auch für Sion und den FC Aarau. Zwischen 2005 und 2007 versuchte er sein Glück beim FC Chelsea, konnte sich da aber nicht durchsetzen. 2013 war er auch während einem halben Jahr in der MLS beim FC Toronto aktiv.

Genauso wie Elmer beendet auch sein Teamkollege Stéphane Nater mit sofortiger Wirkung seine Aktivkarriere. Er hat die Vorbereitung für die Rückrunde ebenfalls nicht mehr in Angriff genommen hat. Der 35-jährige Mittelfeldprofi wird aber Assistenztrainer von Chefcoach Pedro Silva und bleibt dem FCRJ damit erhalten.

