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Nach Rapperswil

Der FC Basel schickt Eigengewächs Cobel Sow Garcia in die Challenge League

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 16:36
Der FC Basel schickt Eigengewächs Cobel Sow Garcia in die Challenge League

Der ghanaisch-spanische Flügelstürmer Cobel Sow Garcia vom FC Basel verbringt den Rest der Saison in der Challenge League.

Der 19-Jährige wird bis Saisonende für den FC Rapperswil-Jona auflaufen. Sow Garcia sorgte beim FCB in dieser Saison in der U21 durchaus für Furore. In 21 Promotion League-Partien erzielte er neun Treffer. Hinzu kommen sechs Assists. Nun soll er sein Können auf höherem Niveau beweisen.

Transfers für in der Schweiz ausgebildete Spieler unter 21 Jahren sind in der Schweiz nach wie vor möglich. Davon profitieren der FCB und Rapperswil-Jona, die Sow Garcia neue Perspektiven bieten können.

Eine Kaufoption ist nicht enthalten. Sow Garcias Vertrag in Basel läuft bis 2027. Rapperswil-Jonas Sportchef Alessandro Ciarrocchi sagt zur Verpflichtung: «Cobel ist ein Spieler mit enormem Potenzial. Er bringt viel Qualität im Offensivbereich mit, hat ein gutes Auge für den Abschluss und passt hervorragend zu unserer Spielidee. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für diese Leihe gewinnen konnte.»

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