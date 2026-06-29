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Nach Beerdigung der Mutter

Didier Deschamps ist wieder beim französischen Team

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 10:19
Didier Deschamps ist wieder beim französischen Team

Nachdem Didier Deschamps aus einem sehr traurigen Grund in seine französische Heimat zurückgekehrt ist, befindet er sich inzwischen wieder bei der Équipe Tricolore.

Der 57-Jährige hat am vergangenen Freitag die Beerdigung seiner Mutter besucht, die am letzten Dienstag verstorben ist. Nun fokussiert sich Deschamps wieder auf seine Aufgaben mit der Nationalmannschaft. Vor dieser hielt er vor dem Sechzehntelfinal gegen Schweden (Dienstag, 23 Uhr MEZ) eine emotionale Ansprache.

«Der erste Teil des Turniers ist vorbei. Aber nun beginnt der zweite. Ab jetzt ändert sich alles. Jeder Match kann der letzte sein», sagt der Nationalcoach. Für Deschamps selbst gilt das in ganz besonderem Masse: Nach der Weltmeisterschaft wird er sein Amt nach 14 Jahren abgeben und von Zinédine Zidane abgelöst. Jede K.-o.-Partie könnte also seine definitiv letzte auf der französischen Bank sein.

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