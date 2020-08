Fussball auch im Urlaub schauen – so geht’s

Die Streaming-Dienste, die die Rechte zur Ausstrahlung verschiedener Wettbewerbe haben, sind im Ausland nicht alle zugriffsfähig. Ausserdem muss im Ausland bei der Nutzung öffentlicher Netzwerke auf die Sicherheit geachtet werden.

Schon seit Jahrzehnten sind die Zeiten vorbei, in denen das Fussball schauen relativ einfach durch Zugriff auf einen Dienst funktionierte; egal, ob im Ausland, daheim oder sonst wo. Mittlerweile ist ein Wirrwarr aus Rechtevergaben an Streaming-Dienste, das von Land zu Land anders ausfällt, dafür verantwortlich, dass das Fussball schauen im Ausland zu einer Wundertüte wird. In einem Land klappt es, in dem anderen nicht. Wird das Problem gelöst, ergibt sich im nächsten Land wieder eine andere Lage. Glücklicherweise gibt es einen Weg, der das Fussball schauen überall ermöglicht: das VPN. Auch über Fussball hinaus ist ein VPN nützlich, indem es die Sicherheit beim Streaming steigert. Erfahre im Folgenden alles, was du über das sogenannten Virtuelle Private Netzwerk (VPN) wissen musst.

VPN zum Umgehen des Geoblockings

Es existieren verschiedene Virtuelle Private Netzwerke. Ein Vergleich der VPNs zeigt, dass einige besonders nutzerfreundlich, andere mit verstärktem Fokus auf Privatsphäre oder die Nutzung bestimmter Streaming-Dienste ausgelegt sind. Die grundlegende Funktion aller VPNs ist aber immer dieselbe: Die Verbindung zum Internet erfolgt über einen VPN-Anbieter, der die bei einer Internetverbindung ausgetauschten Datenpakete verschlüsselt überträgt. Diese Verschlüsselung hat gleich mehrere Vorteile, wovon der grösste für das Fussball-Streaming im Ausland das Umgehen des Geoblockings ist.

Geoblocking – was ist das und wieso ist es ein Problem?

Geoblocking dient als ein Prozess der Verschlüsselung von Inhalten aufgrund des physischen Standorts. Meist wird es in Zusammenhang mit Urheberrechten angewandt. Genau dies ist auch beim Fussball der Fall. Nehmen wir als Beispiel den populären Anbieter DAZN: Er hat hierzulande die Rechte für die Champions League und die Europa League. Der Anbieter Sky überträgt die Spiele ebenfalls, allerdings auf Basis einer Kooperation mit DAZN. Ein Abonnement von DAZN macht es in Deutschland möglich, die CL- und EL-Spiele entweder im Fernseher oder über ein internetfähiges Endgerät zu verfolgen. Neben Deutschland ist es auch in Italien und Österreich möglich. Darüber hinaus aber greift das Geoblocking, weil beispielsweise in Polen und den Niederlanden die Rechte anders verteilt sind. Der Anbieter DAZN ermittelt dann den physischen Standort des Nutzers und verschlüsselt die Inhalte. Sie sind nicht nutzbar.

VPN als einfachste Lösung zur Behebung des Geoblockings

Nun bestehen mehrere Möglichkeiten, das Geoblocking von DAZN zu umgehen. Eine bietet DAZN selbst an, nämlich die sogenannte Portabilität im Ausland: Nutzer registrieren sich dabei für grenzübergreifendes Streaming, wodurch das Abo insgesamt in folgenden Staaten nutzbar wird:

Belgien

Bulgarien

Österreich

Dänemark

Kroatien

Zypern

Tschechien

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Grossbritannien

Italien

Island

Irland

Griechenland

Ungarn

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande

Norwegen

Portugal

Polen

Slowakei

Slowenien

Spanien

Schweden

Die Liste ist lang, der Weg zur Verifizierung für die Portabilität im Ausland laut DAZN aber nicht. Der Anbieter erklärt auf seiner Website, die Verifizierung erfolge automatisch. Allerdings stellt sich dann die Frage, wieso viele Nutzer in den besagten Staaten trotzdem nicht DAZN streamen können. Es bietet sich an, das gesamte Theater zu umgehen und den einfachsten Weg zu wählen: das VPN.

Ein guter VPN-Anbieter hat mehrere Serverstandorte. Zwischen diesen kann der Nutzer bequem wählen. Geht er über den VPN-Anbieter in ein bestimmtes Netzwerk, so kann er über einen gewählten Serverstandort in Deutschland dem Streaming-Anbieter vortäuschen, dass er sich nicht im Urlaub im Ausland befindet, sondern in der Heimat, wo er das Abo abgeschlossen hat. Das Geoblocking wird umgangen. Beliebt sind VPNs auch beim Serien-Streaming, weil die Blockaden umgangen werden und Inhalte aus den USA beispielsweise auch in Deutschland geschaut werden können.

Es gibt zwar Ausnahmen, bei denen einzelne Spiele außerhalb der Streaming-Dienste ausgestrahlt werden. So war es beispielsweise beim CL-Finale, 2020, das der FC Bayern München für sich entscheiden konnte. Dieses wurde im ZDF ausgestrahlt und war auch auf der Website des ZDF empfangbar. Aber diese Ausnahmen sind eine Seltenheit. Die CL-Teilnehmer rüsten sich mit neuen Spielern, da sollte man keine Annahmen oder Risiken eingehen, sondern sich mit dem VPN für jedes Fussballspiel angemessen rüsten.

VPN steigert die Sicherheit

Das VPN überträgt die Datenpakete, die jeder Nutzer im Internet empfängt und aussendet, verschlüsselt. Im Urlaub werden vermehrt öffentliche Netzwerke genutzt – ob in Cafés, Hotels, auf Campingplätzen oder anderswo. Hier ist entweder kein Schutz durch ein Passwort gegeben, was jeden Nutzer zu einem Angriffsziel von Außenstehenden macht. Oder aber es ist ein Passwort vorhanden, das man sich mit anderen teilen muss. Diese anderen Personen könnten potenzielle Angreifer auf die eigenen Daten sein.

Die verschlüsselte Datenübertragung eines VPNs sichert gegen Angriffe von aussen ab. Bankdaten, eigene Passwörter und private Angaben können nicht ausgelesen werden. Stattdessen ist der Datenverkehr wie ein Tunnel, weswegen häufig die Rede vom „VPN-Tunnel“ ist. Niemand Außenstehendes kann hineinsehen. Dies schliesst auch Überwachungsorgane, wie z. B. den Staat, ein. Somit hat die VPN-Nutzung gleich mehrere Vorzüge in einem.

