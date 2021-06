Kurzfristiger Ausfall: Italien ersetzt Pellegrini durch Castrovilli

Diesen Wechsel gibt der italienische Fussballverband (FIGC) bekannt. Pellegrini hatte sich am Mittwoch im Training verletzt. Muskuläre Probleme verhindern wohl einen EM-Einsatz. Pellegrini bleibt noch beim Team, falls sich die Blessur als doch nicht so schlimm herausstellen sollte.

Beim Gruppengegner der Schweizer Nati wäre es bereits die zweite Rochade wenige Tage vor Turnierstart. Zu Beginn der Woche wurde Matteo Pessina für den verletzten Stefano Sensi nachnominiert.

A request has been submitted to UEFA to replace Lorenzo #Pellegrini 📰

🔗 https://t.co/O6fYnKUNHK#Azzurri #VivoAzzurro#ITA #EURO2020 pic.twitter.com/7rWlOPCbuw

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) June 10, 2021