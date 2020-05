Massimiliano Allegri ist bereit für die Rückkehr

Massimiliano Allegri, der langjährige Erfolgstrainer von Juventus, plant seine Rückkehr auf die Trainerbank.

Nach einjähriger Pause zieht es den 52-Jährigen wieder in seinen Job. Laut “Gazzetta dello Sport” wartet Allegri erst einmal ab und hofft auf das “richtige Angebot”. Aus familiären Gründen würde er gerne weiterhin in Italien tätig sein. Dies könnte allerdings schwierig werden, da derzeit alle Posten bei den Spitzenklubs vergeben sind und er aufgrund seiner Vergangenheit bei Juve und Milan auch nicht für alle Ämter infrage kommt.

So könnte der Weg Allegris denn auch eher ins Ausland führen. Paris St. Germain wurde in der Vergangenheit immer wieder als Adresse genannt, allerdings scheint man dort Thomas Tuchel mindestens bis zum Ende der nächsten Saison beschäftigen zu wollen. Erst dann endet der Vertrag des Deutschen. Infrage kommen könnte für Allegri auch eine Aufgabe in der Premier League. ManUtd wird diesbezüglich ins Spiel gebracht, allerdings steht Ole Gunnar Solskjaer noch bis 2022 unter Vertrag.

Noch zeichnet sich also nicht direkt ab, welche Türe für den Italiener wo aufgehen könnte.

