Teemu Pukki macht im Sommer bei Norwich City Schluss

Der finnische Stürmer Teemu Pukki verlässt Norwich City im Sommer nach insgesamt fünf Jahren.

Der 33-jährige Angreifer war in den vergangenen Jahren eine der ganz grossen Stützen der Mannschaft. Auch in dieser Saison hat er in der Championship bereits wieder zehn Tore und sieben Assists markiert. Wie sein Verein mitteilt, wird Pukki den Klub nach dieser Saison allerdings verlassen. Einen neuen Vertrag unterschreibt er nicht mehr.

Insgesamt hat Pukki in 204 Spielen für die Canaries 88 Tore beigesteuert und dem Klub zu zwei Titeln in der Championship verholfen. Nun wolle er noch einmal eine neue Herausforderung annehmen.

psc 5 April, 2023 17:51