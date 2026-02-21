SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Transfer besiegelt

Barça sticht RB Leipzig bei Toptalent aus

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 Februar, 2026 11:15
RB Leipzig ist im Werben um ein Toptalent offenbar zu spät gekommen – Barça hat den Deal bereits über die Ziellinie gedrückt.

Ajay Tavares wird schon seit einigen Monaten mit einem Wechsel zu Barça in Verbindung gebracht, der Deal ist mittlerweile sogar unter Dach und Fach gebracht worden. Mit RB Leipzig kam ein Interessent allem Anschein nach zu spät.

Laut dem Journalisten Fabrizio Romano stellte Leipzig in den zurückliegenden Wochen intensive Bemühungen an, um Tavares von einem Wechsel nach Deutschland zu überzeugen. Barça hatte die Verpflichtung aber schon finalisiert, RB kam schlicht zu spät.

Am Sonntag soll Tavares nach Katalonien fliegen, um den Medizincheck zu absolvieren. Der 16-Jährige kommt aktuell im Nachwuchs von Norwich City zum Einsatz. Bei Barça ist das Toptalent zunächst in der zweiten Mannschaft eingeplant.

Tavares kommt in erster Linie als linker Flügelspieler zum Einsatz, der es vorzieht, mit seinem rechten Fuss nach innen zu ziehen, aber auch die Vielseitigkeit besitzt, als Mittelstürmer zu spielen. Trotz seines jungen Alters zeichnet sich Tavares durch aussergewöhnliche Kraft und Grösse aus, wodurch er sich bereits gegen zwei, drei Jahre ältere Gegenspieler durchsetzen kann.

