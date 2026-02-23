16-jähriger Engländer Ajay Tavares schliesst sich Barça an

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Medizintest absolviert

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 14:12
Der erst 16-jährige Engländer verlässt seine Heimat und wechselt nach Spanien zum FC Barcelona.

Der talentierte Stürmer hat den Medizintest bei den Katalanen laut Transferexperte Fabrizio Romano erfolgreich absolviert. In Kürze wird er als Neuzugang vorgestellt. Ajay Tavares wird zunächst in La Masia integriert und in den Nachwuchsteams zum Einsatz gelangen.

Bislang lief der englische U17-Nationalspieler, der auch über den portugiesischen Pass verfügt, für die U18 von Norwich City auf. Künftig will er beim FC Barcelona eine grosse Karriere starten.

