Ex-Bayern- und Real-Star James rettet Gegenspieler das Leben

Bei der Partie zwischen Al-Rayyan und Al-Wakrah in der katarischen Liga kollabiert Al-Wakrah-Profi Ousmane Coulibaly – er hat einen Herzinfarkt erlitten. James Rodríguez rettet ihm das Leben.

James Rodríguez, früher unter anderem Profi bei Real Madrid und dem FC Bayern, hat in Diensten von Al-Rayyan eine Heldentat vollbracht: Er hat einen Gegenspieler vor dem Tod bewahrt. Als Ousmane Coulibaly zusammenbrach, war James sofort zur Stelle und leistete Erste Hilfe.

Der 30-jährige richtete Coulibalys Kopf in die richtige Stelle, sodass dessen Atemwege wieder frei waren. Wie bedeutend der Eingriff des zweimaligen Champions-League-Siegers war, schilderte Al-Wakrahs Mannschaftsarzt Mukhtar Shabaan in einem Instagram-Post von Al-Rayyan: Ohne die Hilfe James’, so Shabaan, hätte Coulibaly sein Leben verlieren können.

El médico del equipo de Al Wakrah, Mukhtar Shabaan, confirmó que #JamesRodriguez guez dio el paso importante de ajustar la posición de la cabeza de Ousmane Coulbaly justo después de que se hubiera derrumbado, para que pudiera respirar adecuadamente. pic.twitter.com/HqDtvhmpnW — Al Rayyan EN/ES (@AlRayyanScEng) January 12, 2022

adk 13 Januar, 2022 14:56