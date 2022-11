Lewandowski will auch an die WM 2026

Der polnische Torjäger Robert Lewandowski plant noch lange keinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Die WM in vier Jahren in den USA, Kanada und Mexiko ist für ihn ein konkretes Ziel.

Am Freitag deutet der 34-Jährigen auf einer Pressekonferenz mit Polens Nationalteam an, dass für ihn noch lange nicht Schluss sein muss: «Ich bereite mich so vor, als könnte es meine letzte Weltmeisterschaft sein, aber ich sage weder ja noch nein. Mir ist klar, dass ich auch in vier Jahren noch spielen kann.» Lewandowski trifft in Katar mit seinen Teamkollegen in der Gruppe auf Mexiko, Saudi-Arabien und Argentinien.

«Uns ist klar, dass wir nicht der Favorit in der Gruppe sind, aber wir werden alles tun, um zu gewinnen und zu punkten», sagt der Barça-Stürmer, der den Fokus zunächst voll auf den ersten Gruppengegner Mexiko richtet.

