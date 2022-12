Ronaldo wäre beinahe von der WM abgereist – Verband dementiert

Die Degradierung auf die Ersatzbank beim Spiel gegen die Schweiz hätte Cristiano Ronaldo angeblich beinahe dazu veranlasst die WM zu verlassen.

Der 37-Jährige war stinksauer und lieferte sich laut «Record» ein heftiges Wortgefecht mit Nationaltrainer Fernando Santos als ihm dieser offenbarte, dass er gegen die Schweiz nicht in der Startelf steht. Beinahe wäre es zum Eklat gekommen und Ronaldo hätte sich von der portugiesischen Nationalmannschaft abgewandt, heisst es im Bericht weiter.

Ob dem tatsächlich so ist, bleibt offen. Zuletzt sagte Ronaldo öffentlich, dass er seine Rolle so oder so akzeptiere. Solange das Team erfolgreich ist, sei alles okay. Am Ende würden die Geschichtsbücher eine eindeutige Sprache sprechen.

Update: Der portugiesische Verband hat die Meldung von «Record» inzwischen dementiert. Zu keinem Zeitpunkt habe Ronaldo damit gedroht, das WM-Camp zu verlassen, heisst es in einem Statement. Vielmehr setze sich dieser mit voller Hingabe für die Nationalelf ein.

psc 8 Dezember, 2022 09:16