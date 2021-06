Offiziell: VIPs dürfen unter Auflagen zu EM-Finalspielen ins Wembley

Der europäische Verband hat es zur Bedingung gemacht, dass diese Personen ohne lange Quarantäne nach England einreisen dürfen. Dies ist möglich. Allerdings müssen die ausländischen Gäste bestimmte Auflagen erfüllen. Sie dürfen sich nur zwischen offiziellen UEFA-Anlässen bzw. dem Spiel und ihrem designierten Hotel bewegen. Ein freies Bewegen etwa innerhalb der Stadt ist hingegen nicht möglich. Damit kann eine mehrtägige Quarantäne, die auf der Insel für Ausländer Pflicht wäre, umgangen werden.

Am Dienstag wurde bekannt, dass die beiden Halbfinals und das Endspiel der EM im Wembley vor mehr als 60’000 Zuschauer stattfinden werden.

It's official: VIPs from abroad can attend the Euro 2020 final at Wembley – must self-isolate (in hotels) apart from attending the match or "Euro 2020 event" pic.twitter.com/b8eCajGWlc

— Martyn Ziegler (@martynziegler) June 23, 2021