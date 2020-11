UEFA dementiert Russland-Pläne für EM 2021

Die UEFA plant weiterhin die EM im kommenden Jahr wie ursprünglich angekündigt in 12 Ländern durchzuführen. Ein Ausweichen auf Russland sei nicht geplant.

In dieser Woche tauchten Spekulationen auf, wonach der Gastgeber der WM 2018 auch das kommende Grossereignis in Europa austragen könnte (4-4-2.ch berichtete). Solche Planungen gebe es STand jetzt allerdings nicht, erklärt die UEFA auf Anfrage des “SID”: “Die Bemühungen der UEFA konzentrieren sich derzeit auf die Planung eines Turniers in allen zwölf Spielorten mit Fans.” Es gebe aktuell keine Überlegungen “irgendeinen Austragungsort zu ändern.”

Aufgrund der Corona-Pandemie sei es “derzeit zu früh, um zu sagen, ob es bei den Spielen im Juni und Juli Einschränkungen für die Fans oder bei der Austragung geben wird.”

psc 4 November, 2020 15:30