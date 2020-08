Aleksandar Dragovic vor Wechsel in die Serie A

Die Tage von Aleksandar Dragovic im Trikot von Bayer Leverkusen scheinen gezählt. Der Weg des Verteidigers könnte in Italien weitergehen.

Laut “Gazzetta dello Sport” zahlt der FC Bologna weiterhin Interesse am 29-jährigen österreichischen Nationalspieler. Bereits im Winter war der Klub an Dragovic dran, damals entschied sich dieser aber für einen Verbleib in Leverkusen. Jetzt hat er angesichts des nur noch bis Juni 2021 laufenden Vertrags die Wechselfreigabe erhalten. Angeblich sind Gespräche mit dem Ex-FCB-Verteidiger im Gange und auf gutem Weg.

psc 10 August, 2020 12:15