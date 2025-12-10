Ein Topklub aus der Bundesliga wird bei Johan Manzambi ernst

Der Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi ist in diesem Kalenderjahr beim SC Freiburg einer der grossen Shootingstars der Bundesliga. Ein Topklub aus der Bundesliga befasst sich intensiv mit dem 20-Jährigen.

Laut "Sport Bild" könnte Bayer Leverkusen in den kommenden Monaten einen Transfer im Hinblick auf die kommende Saison vorbereiten. Während ein Transfer im Januar noch kein Thema ist, könnte es im nächsten Sommer dann soweit sein. Auch Manzambi könnte dann für einen nächsten Schritt offen sein, auch wenn der 20-Jährige in Freiburg erst im vergangenen Juni bis 2030 verlängert hat.

Leverkusen wird sicherlich nicht der einzige Interessent sein. Napoli könnte sogar schon im Januar einen Vorstoss wagen. Allerdings plant Manzambi mindestens bis Saisonende im Breisgau, wo er einen Stammplatz auf sicher hat und sich auch für die WM im kommenden Jahr ideal in Form bringen könnte.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 10:17