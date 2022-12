VfB Stuttgart an Diego Demme dran – jetzt spricht der Berater

Der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen sind angeblich bereit dazu, Diego Demme nach Deutschland zurück zu holen. Nun spricht sein Berater über einen möglichen Abgang vom SSC Neapel.

Diego Demme wird angeblich vom VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen umworben. Konkret ist es zwischen dem Mittelfeldabräumer des SSC Neapel und den beiden Bundesligisten aber offenbar noch nicht geworden.

«Der Spieler hat bis heute keine verlockende Anfrage erhalten, so dass er danach streben könnte, Napoli zu verlassen», erklärt Demmes Berater Marco Busiello bei «Radio Kiss Kiss Napoli». «Sollte in den nächsten Tagen kein wichtiges Angebot eintreffen, wird der Spieler definitiv für die nächsten sechs Monate in Neapel bleiben.»

Stuttgart, Leverkusen und andere Interessenten müssen sich der Agentenaussage zufolge also sputen, sollten sie tatsächlich ernsthaft in Erwägung ziehen, eine Zusammenarbeit mit Demme einzugehen.

Der 31-Jährige ist beim Serie-A-Spitzenreiter Napoli überhaupt nicht gefragt, kommt in dieser Saison erst auf 20 Einsatzminuten. Demmes Vertrag läuft noch bis 2024, Napoli soll vier bis fünf Millionen Euro Ablöse fordern – eine Leihe inklusive Kaufoption soll ebenfalls Thema sein.

aoe 31 Dezember, 2022 16:02