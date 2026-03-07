BVB führt Transferdiskussion um Said El Mala

Said El Mala gilt als eines der grössten Talente in der Bundesliga. Beim BVB wird offenbar über einen Transfer diskutiert.

Es ist ein Gerücht, das zum Wochenende passt. Der 1. FC Köln empfängt am Samstag (18.30 Uhr) Borussia Dortmund. Die «Bild» bringt noch vor dem Anpfiff der Partie Said El Mala mit einem allfälligen Wechsel zum BVB in Verbindung.

Die Borussen würden El Mala für das kommende Sommertransferfenster ins Visier nehmen, es werde über einen Transfer diskutiert. Die Spekulation passt ausserdem zu den Äusserungen, die vor dem Match auf Dortmunder Seite getroffen worden sind.

«Sollte er spielen, werden wir darauf aufpassen müssen, weil das sind schon Fähigkeiten, die es in der Bundesliga nicht ganz so oft gibt», schwärmte BVB-Trainer Niko Kovac während der obligatorischen Spieltagspressekonferenz über El Mala.

Der 19 Jahre alte FC-Shootingstar weckt europaweites Interesse, aus England soll im Winter Brighton & Hove Albion ein Angebot abgegeben haben. Stand jetzt sieht es schwer danach aus, als würden die Kölner ihren Shootingstar im Sommer für viel Geld veräussern.

El Mala soll dann mindestens 50 Millionen Euro kosten. Ob der BVB bei dieser Summe mithalten kann respektive will, ist nach aktueller Auffassung offen. Für den Fall müsste zuvor erst ein Topspieler verkauft werden.