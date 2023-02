BVB kämpft gegen Premier League-Klubs um Elye Wahi

Borussia Dortmund zählt neben einigen Premier League-Klubs zu den Interessenten für den französischen Angreifer Elye Wahi von Montpellier.

Der 20-Jährige hat in dieser Saison in 21 Ligaspielen acht Tore erzielt. Gemäss «Téléfoot» steht er beim BVB genauso wie bei Arsenal und Tottenham sehr hoch im Kurs. Elye Wahi kann im Angriff verschiedene Positionen bekleiden und gilt als grosses Zukunftsversprechen. Er ist französischer U21-Nationalspieler und steht in Montpellier noch bis 2025 unter Vertrag. Im Sommer könnte aber der Schritt zu einem Topklub erfolgen. Zu welchem ist noch ziemlich offen.

psc 21 Februar, 2023 17:12