Emre Can zählt beim BVB zu den Streichkandidaten

Die Zukunft von Emre Can liegt möglicherweise nicht mehr bei Borussia Dortmund.

Der 28-jährige Defensiv-Allrounder ist eigentlich noch bis 2024 an den BVB gebunden und zählt zu den Spitzenverdienern. Wie dem “Bild”-Podcast “Stammplatz” zu entnehmen ist, würde Dortmund Emre Can allerdings keine Steine in den Weg legen, wenn er sich im Sommer neu orientieren möchte. Der 37-fache Nationalspieler soll sogar auf der Streichliste stehen.

Can ist beim BVB nicht unumstrittener Stammspieler. Trainer Marco Rose setzt ihn in dieser Saison allerdings regelmässig und auf verschiedenen Positionen ein. Ob es dennoch zu einem Verkauf kommt,

psc 4 April, 2022 17:48