ManUtd-Coach Solskjaer bestätigt Interesse an Erling Haaland

Der norwegische ManUtd-Coach Ole Gunnar Solskjaer steht nach wie vor im Austausch mit seinem Landsmann Erling Haaland.

Um den 20-Jährigen bemühten sich die Red Devils bereits vor dessen Wechsel zu Borussia Dortmund vor Jahresfrist. Der englische Rekordmeister zog aber den Kürzeren, da Haaland zum damaligen Zeitpunkt seine Perspektiven für die weitere Entwicklung beim BVB besser einschätzte. Tatsächlich spielt der Torjäger seit seiner Ankunft in Dortmund gross auf.

Das Interesse von ManUtd hat aber nicht nachgelassen. Solskjaer bestätigt nun, dass er weiterhin im Austausch mit dem jungen Stürmer, den er bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Molde kennt: “Natürlich stehe ich noch in Kontakt zu ihm. Es ist grossartig zu sehen, wie er zu dem Spieler geworden ist, der er heute ist.”

Ob Haaland eine Zukunft in Manchester haben kann, will Solskjaer nicht eindeutig beantworten: “Sie wissen, dass ich nicht über Erling sprechen kann, da er bei Dortmund ist und es respektlos wäre, zu viel über ihn zu reden. Lasst uns abwarten, was das Leben später noch bringt.”

Immerhin zählen die Engländer zu jenen 10 Klubs, denen Berater Mino Raiola zutraut, Haaland künftig zu verpflichten. Die anderen heissen Chelsea, ManCity, Liverpool, Juve, Inter, Real, Barça, PSG und FC Bayern.

psc 25 Februar, 2021 14:38