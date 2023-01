Moukoko verlängert beim BVB: «Entscheidung des Herzens»

Youssoufa Moukoko bleibt Borussia Dortmund erhalten. Der 18-jährige Stürmer verlängert seinen Vertrag bis 2026.

Nun ist es offiziell: Youssoufa Moukoko verlängert seinen ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Kontrakt bei Borussia Dortmund. Der deutsche Nationalspieler bindet sich drei weitere Jahre an den BVB.

Borussia Dortmund und Stürmer Youssoufa #Moukoko haben Einigkeit über eine Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2026 erzielt. Der 18-Jährige unterzeichnete einen entsprechenden neuen Arbeitsvertrag. 🤝 🗞️ https://t.co/kmIjKfntSj — Borussia Dortmund (@BVB) January 21, 2023

«Youssoufa ist ein aussergewöhnlicher Spieler, den wir selbst ausgebildet haben, und in dem wir noch riesiges Entwicklungspotenzial sehen. Ich bin deshalb froh, dass wir Youssoufa noch vor dem Start der für uns so wichtigen zweiten Saisonhälfte davon überzeugen konnten, dass er beim BVB die beste Perspektive hat und sein Weg hier noch lange nicht zuende ist. Uns war es wichtig, die Verhandlungen in dieser Woche abschliessen zu können, damit wir alle – und insbesondere auch Youssoufa – in Ruhe und voll fokussiert auf die sportlichen Herausforderungen ins Fussballjahr 2023 starten können», sagt Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

«Es ist kein Geheimnis, dass ich mich beim BVB wohl fühle. Ich habe in den Nachwuchsteams gespielt, hier meine ersten Schritte im Profifussball gemacht und nun bin ich bereit, auch den nächsten Schritt meiner Entwicklung gemeinsam mit dem Verein zu gehen», sagt Moukoko. «Ich spüre das Vertrauen des Trainerstabs und habe hier ein Umfeld, in dem ich mich perfekt entwickeln kann», stellt er klar: «Natürlich hat mich das Interesse anderer Klubs geehrt, aber letztlich ist es eine Entscheidung des Herzens. Die Fans haben mich immer unterstützt, und ich will ihnen und dem Verein auch etwas zurückgeben.»

Im Optimalfall kann Moukoko laut der «Bild» in den kommenden Jahren pro Saison bis zu 6 Mio. Euro an Salär einstreichen. Hinzu kommt ein Handgeld von 10 Mio. Euro, das er kassiert. Sein Berater Patrick Williams wird angeblich mit 5 Mio. Euro Provision entlohnt und erhält zusätzlich die handelsüblichen 10 Prozent des Moukoko-Salärs. Insgesamt gibt der BVB für die Vertragsverlängerung mit dem Jungstar also rund 35 Mio. Euro aus.

Moukoko hätte im kommenden Sommer ablösefrei wechseln können. Interessenten, die sogar noch mehr Lohn boten, gab es durchaus. Der junge Angreifer hat aber stets betont, dass er sich in Dortmund sehr wohl fühlt. Unter Trainer Edin Terzic hat er in dieser Saison einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung genommen. Weitere sollen folgen.

adk 21 Januar, 2023 16:15