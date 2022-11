Zwei Premier League-Klubs wollen BVB-Profi Guerreiro im Januar

Gleich zwei Klubs aus der Premier League möchten Borussia Dortmunds Linksverteidiger Raphaël Guerreiro bereits im Januar verpflichten.

Der 28-jährige Portugiese ist nur noch bis Saisonenden an den BVB gebunden. Konkrete Schritte für eine Vertragsverlängerung wurden von Seiten des Klubs bislang nicht eingeleitet. Laut «Jeunesfooteux» möchte West Ham von der Situation profitieren und Guerreiro nach Möglichkeit bereits im Januar unter Vertrag nehmen. Die Hammers sind enttäuschend in die neue Saison gestartet und weisen in der Premier League nach 15 Spielen nur 14 Punkte auf. Damit rangieren die Londoner auf dem enttäuschenden 16. Tabellenplatz. Verstärkungen sollen her. Guerreiro könnte eine heissen.

Mit Leeds United buhlt noch ein weiterer Premier Ligist um den Dortmunder Verteidiger. Ob der Bundesligist den Stammspieler bereits im Winter freigibt, ist allerdings unklar. Für einen solchen Fall müsste ein Ersatz her.

psc 18 November, 2022 13:43